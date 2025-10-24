Motoristé na MŽP: Na plný plyn do světa protekce a kupování si politiků
Ve hře o CHKO Soutok nejde jen o ochranu velkého lužního lesa, ale také o náš právní stát
Oznámení předsedy Motoristů sobě Petra Macinky, že jako ministr životního prostředí zruší sotva čtyři měsíce starou Chráněnou krajinnou oblast Soutok, vyvolalo pobouření ekologických expertů. To by nemělo nikoho udivit. Zřizování chráněných území neprobíhá na základě nějakého rozmaru nebo sentimentu, ale předchází mu vědecký výzkum doprovázený oponenturou a zakončený jasným zdůvodněním, proč se má území chránit.
Tolik ochranářská rovina problému. Macinkovo avizované zrušení CHKO Soutok ovšem přináší ještě jedno úskalí, které s ekologií přímo nesouvisí: jde o útok na demokratická pravidla.
Už týden upozorňují znalci dané lokality (Břeclavska) a motoristického zákulisí, že hlavním důvodem, proč chce politický aktivista z pražské kanceláře tolik rušit ochranu území v zapadlém koutě republiky, jsou zájmy velkého sponzora Motoristů Františka Fabičovice. Do jeho obory nová chráněná krajinná oblast zasahuje, přičemž Fabičovic říká, že na svých pozemcích CHKO nechce.
Fabičovicova obora Obelisk leží na přírodně cenném území podél řeky Dyje, které je součástí největšího lužního lesa ve střední Evropě. Sám Fabičovic investoval do ochrany přírody v oboře hodně peněz, proti CHKO se ale snažil bránit u soudu, ovšem bez úspěchu. Tím by celá věc normálně skončila, Fabičovic chce však případ hnát, co nejvýš to půjde.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu