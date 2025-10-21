Timothy Garton Ash: Praha je po volbách hlavním městem úplně normální západní země – bohužel!
Návrat populistů v Česku je součástí mnohem širšího evropského trendu
Když otevřete okno v klidné ulici v centru Prahy, první zvuk, který uslyšíte, je drnčení koleček kufrů po dlažebních kostkách, zatímco jejich majitelé kráčí do svého hotelu nebo Airbnb. Do české metropole loni přijelo zhruba osm milionů návštěvníků. Když se procházejí Hradčany a bary na Starém Městě, jsou plné jejich veselého klábosení, mohou si – mnozí z nich pravděpodobně nevědí o nedávném volebním vítězství pravicových populistických nacionalistických stran – myslet, že jsou v další normální evropské zemi. A víte co? Budou mít pravdu.
Novináři, poněkud lépe informovaní, se snaží upoutat pozornost publika šťavnatým zobecněním a vyprávějí jiný příběh: Východní Evropa se nám vrací ke své skutečné podstatě! Po Maďarsku, Polsku a Slovensku nyní i Česko!
Pravda je zajímavější – a také znepokojivější.
Když před 36 lety, na podzim 1989, v Praze probíhala sametová revoluce, lidé v Praze mi neustále říkali, že chtějí žít v „normální“ zemi. Normální v tom smyslu, jako je (západní) Německo, Francie, Británie, Španělsko nebo Itálie. No, teď to mají. Jen ta normálnost se mezitím posunula.
