26. 10. 2025

Pět českých zpráv

Respekt

Kupka míří do čela ODS

Dosluhující ministr dopravy Martin Kupka v minulém týdnu oznámil, že se chce ucházet o post předsedy občanských demokratů. Děje se tak poté, co koalice Spolu v čele s ODS neuspěla ve volbách a dlouholetý lídr strany Petr Fiala se rozhodl znovu nekandidovat. ODS má svůj volební kongres naplánovaný na začátek příštího roku. O předsednický post se v minulém týdnu přihlásil také komunální politik z Ostravy Radim Ivan.

Kulhánek chce přepočet

Dosluhující ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) podal k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na kontrolu přepočtu hlasů ve sněmovních volbách v Karlovarském kraji. Nelíbí se mu, že nově bude kraj v dolní komoře reprezentovat jen čtveřice poslanců místo dosavadních pěti. Nejmenší český kraj totiž doplatil na mechanismus volebního systému, který upřednostnil kraje s vyšší volební účastí. Pokud by Kulhánek uspěl, je pravděpodobné, že by onen pátý mandát připadl právě jemu.

