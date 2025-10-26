Pět českých zpráv
Kupka míří do čela ODS
Dosluhující ministr dopravy Martin Kupka v minulém týdnu oznámil, že se chce ucházet o post předsedy občanských demokratů. Děje se tak poté, co koalice Spolu v čele s ODS neuspěla ve volbách a dlouholetý lídr strany Petr Fiala se rozhodl znovu nekandidovat. ODS má svůj volební kongres naplánovaný na začátek příštího roku. O předsednický post se v minulém týdnu přihlásil také komunální politik z Ostravy Radim Ivan.
Kulhánek chce přepočet
Dosluhující ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) podal k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na kontrolu přepočtu hlasů ve sněmovních volbách v Karlovarském kraji. Nelíbí se mu, že nově bude kraj v dolní komoře reprezentovat jen čtveřice poslanců místo dosavadních pěti. Nejmenší český kraj totiž doplatil na mechanismus volebního systému, který upřednostnil kraje s vyšší volební účastí. Pokud by Kulhánek uspěl, je pravděpodobné, že by onen pátý mandát připadl právě jemu.
