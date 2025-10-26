Respektovat neznamená mlčet
Respektujte výsledek voleb! Prezident musí respektovat ústavu! Respektujte názor občanů! Všechny tyto věty znějí hlasitě veřejným prostorem. Jak už to bývá, kdo včera nechtěl respektovat druhé, dnes kategoricky vyžaduje respekt pro sebe. Co tedy ale vlastně máme respektovat?
Rozhodně není důvod k panice, neděje se totiž nic špatného. Právě naopak, Česko dokazuje, že je živou, demokratickou společností. Vezměme to popořádku. Hnutí ANO vyhrálo volby, což nikdo relevantní nezpochybňuje. Všichni tedy respektují, že Andrej Babiš vyjednává vládu s partnery, které si dobrovolně vybral.
Problematičtější je to už s tvrzením, že si lidé zvolili vládu ANO, SPD a Motoristů. Představitelé vítězného hnutí před volbami opakovali, že s SPD do koalice nepůjdou, takže nelze tvrdit, že si voliči vybrali balíček složený z těchto stran. Mandát SPD je mnohem slabší, než se čekalo, lidé se od ní tedy spíše odvrátili. Motoristé získali ještě méně hlasů, u nich je ovšem úspěchem cokoli nad pět procent. Avšak i vznik této koalice bude třeba respektovat, Andrej Babiš za ni přebírá veškerou odpovědnost.
Prezident Petr Pavel má podle kritiků být zticha a jmenovat vládu, kterou si lidé zvolili. Hlava státu zatím postupuje korektně. Do debaty o rozdělování ministerstev a výběru možných šéfů rezortů vstupuje spíše tím, že vytyčuje hrací pole, na kterém by se měli vyjednávači vznikající koalice pohybovat. Na rozdíl od Miloše Zemana nedosazuje své lidi, výhrady zmiňuje nikoli z důvodů osobních nevraživostí, ale tam, kde existují závažné a širší společnosti známé pochybnosti.
