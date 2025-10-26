0:00
Kultura26. 10. 20253 minuty

Výstava týdne: Procházka díly Márie Bartuszové na Hluboké připomíná cestu živým organismem 

Jan H. Vitvar

Kdo před třemi lety nestihl její retrospektivu v londýnské Tate Modern, může si nyní srovnatelný zážitek dopřát v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. V Praze narozená sochařka Mária Bartuszová (1936–1996) je kvůli svému životu v Košicích, kam se v pětadvaceti letech natrvalo přestěhovala, v paměti lidí spojená spíš se slovenskou výtvarnou scénou. Z bývalého československého prostoru bychom každopádně těžko hledali jinou postavu, jejíž dílo by aktuálně tak rezonovalo v zahraničních galeriích. Čím vlastně, na to dobře odpovídá právě výstava, která v Hluboké probíhá pod lakonickým názvem Maria Bartuszová.

