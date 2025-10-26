0:00
Astrounat Brázda
26. 10. 2025

Odklání se Trump od Putina?

Co stálo za zrušením schůzky v Budapešti a proč se Rusko tolik bojí Tomahawků

Ondřej Kundra
Tomáš Brolík

Začátkem tohoto týdne už měli americký prezident Donald Trump a jeho ruský kolega Vladimir Putin rozhodovat v maďarském hlavním městě Budapešti o osudu Evropy. Tak si to malovali Rusové a určitě se na to těšil maďarský premiér Viktor Orbán. Avšak z celé věci prozatím sešlo. Podle Orbánova vzkazu spoluobčanům setkání zrušily evropské liberální elity, které „Trumpovi podrážejí nohy“. I to je však jinak. Stejně náhle jako Trump setkání začal organizovat, tak náhle ho zase odvolal. Co stojí za geopolitickými veletoči posledních dvou týdnů a co znamenají pro budoucnost války, se nyní snaží rozklíčovat v Kyjevě, v evropských metropolích i v Moskvě.

Několik velkých otoček

Když Bílý dům před týdnem prohlásil, že se brzy uskuteční druhá schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským diktátorem Vladimirem Putinem, mohlo to na Ukrajince působit jako studená sprcha. Na nečekaném setkání se oba jmenovaní politici dohodli v době, kdy byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrovna ve vzduchu nad Atlantickým oceánem, právě na cestě za Trumpem, aby ho přesvědčil o nutnosti poskytnout napadené zemi střely s plochou dráhou letu Tomahawk, od jejichž zisku si Ukrajinci slibují zvrat průběhu války ve svůj prospěch.

Všestranně použitelné rakety Tomahawk jsou vhodné k odpalování z moře i ze země a nesou řadu různých typů hlavic. Nejsou nejrychlejší v arzenálu, létají podzvukovou rychlostí, ale dokážou se držet mimo dosah radarů nízko nad terénem, a jsou proto jen obtížně sestřelitelné. Mají dolet 2500 kilometrů a Ukrajinci by jimi mohli zasahovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí. Dokážou nést mnohem více výbušniny než drony, kterými Ukrajina útočí dnes.

