Andrej Babiš měl jednat se všemi relevantními stranami
S končícím ministrem Marianem Jurečkou o pevném poutu budoucí vlády, tajemství střetu zájmů šéfa ANO a o tom, jestli je vůně benzinu konzervativní hodnotou
Byl jste dnes na summitu v Bruselu. Zajímají se politici z jiných zemí, co se u nás po volbách děje?
Když je Evropská rada, vždycky předtím máme summit všech členů Evropské lidové strany, kde sedí třináct premiérů, kancléřů, předsedkyně komise, předsedkyně Evropského parlamentu. A dnes se mě tam kolegové na situaci v Česku ptali. Ptali se, proč vlastně tato nová koalice ANO, Motoristů a SPD vznikla.
Co jste jim řekl?
Že mají nejsilnější motivaci v tom, že dva předsedové stran nechtějí být vydáni spravedlnosti a chtějí se v tom ve sněmovně navzájem podržet. Ptali se, jestli není možná jiná matematická kombinace vlády než tato. Vysvětloval jsem jim, že ne, protože i když nechám bokem všechny ostatní věci, my bychom v životě nešli do něčeho, co znamená nevydat politiky spravedlnosti. A je vám trochu smutno, protože když si vezmete ty čtyři roky, tak ta naše země si opravdu vybudovala dobrý kredit. Klíčovou změnou je nezávislost na Rusku, odstřižení se od těch energetických trubek. Takže už nás nemůže nikdo držet pod krkem, že nám to v zimě z týdne na týden vypne, jako se to stalo v roce 2009 za Topolánkovy vlády.
