0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura26. 10. 20253 minuty

Film týdne: Věříme v Bruce Springsteena, i když brečí. Životopis hudebníka kličkuje mezi depresí, genialitou a chlapským přátelstvím

Jindřiška Bláhová

Životopisný film – a zvlášť hudební – může působit jako lehce ohraný žánr. Je vytěžovaný natolik, že možná začnou docházet muzikanti, o nichž by šlo točit. Tvůrci tak musejí hledat jiné způsoby, kudy do známých vod plných klišé vstoupit. Jak ukázal loni James Mangold u Boba Dylana, jde to přes méně známé a omezené výseky kariéry. A touto cestou se vydává i biopic s tajemstvím v titulku – Bruce Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články