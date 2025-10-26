Pět světových zpráv
Konec ruského LNG plynu
Členské státy Evropské unie se ve čtvrtek shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku. Slovensko na poslední chvílí přestalo přijetí blokovat, ale prosadilo si formulace týkající se energetiky a automobilového průmyslu. Sankční balíček, který je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Obsahuje rovněž návrh omezit pohyb ruských diplomatů po schengenském prostoru, který téměř dva roky prosazovalo Česko.
Trump sám sobě
Prezident Donald Trump nechal zbourat více než 120 let staré východní křídlo Bílého domu, aby tak vytvořil prostor pro nový taneční sál za 300 milionů dolarů. Původně tvrdil, že jeho projekt nebude zasahovat do základní struktury budovy, veškeré plány ale jako prezident schvaloval sám. Stejně tak nyní Trump ministerstvu spravedlnosti, které vedou jeho bývalí právní zástupci, poslal žádost na odškodnění na 230 milionů dolarů za to, že v roce 2023 čelil několika trestním stíháním kvůli ovlivňování voleb a finančním podvodům. O svém vlastním odškodném, které bude vyplaceno ze státního rozpočtu, si tedy de facto rozhodne sám. Něco takového se ještě v USA nestalo.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Přízraky ztracených budoucností
Jak stimulujícím materiálem může být hudba