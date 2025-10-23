Snílci z Ričrdova Turkistánu – příběh „druhého táty” Filipa Turka
Jak vypadá svět podnikatele Richarda Chlada stojícího za stranou Motoristé, co se v něm děje a z čeho se do něj šíří strach
V oprýskaném nápisu Krijcos chybí kus písmena R a i J už má namále. Název firmy, doplněný menším písmem i o předmět podnikání – hrací a výherní automaty – a již nečitelným číslem telefonu a faxu, se táhne přes nízký, zchátralý dům hned za vstupní branou areálu ve Všenorech. Majitel souboru budov a společnosti Krijcos Richard Chlad má kancelář ve vedlejším patrovém domě. Vedle něj stojí bývalá samoobsluha předělaná na garáž plnou drahých aut, jejíž zdi jsou vyzdobeny fotografiemi polonahých modelek. Byznys, který představuje oprýskaný nápis za branou a který Richardu Chladovi přinesl kromě podnikatelského úspěchu i přívlastek „král herního průmyslu“, už vzal víceméně zasvé, když zlaté časy výherních automatů pohřbily státní regulace hazardu.
Richard Chlad naopak v posledním roce pookřál. Objevil v sobě talent influencera a vstoupil do nové životní etapy. Stal se mužem v pozadí politické strany Motoristé sobě s oficiální zkratkou AUTO, která právě směřuje do budoucí české vlády. Kamarád a – jak sám říká – „něco jako druhý táta“ čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka podpořil partaj penězi, osobním objížděním kampaňových štací i propagačními videi na Instagramu a stal se spolutvůrcem jejího úspěchu. „Motoristé by beze mě nebyli,“ okomentoval své angažmá krátce po volbách, v nichž AUTO získalo díky hlasům skoro sedmi procent zdejších voličů třináct křesel ve sněmovně. Co chce Richard Chlad a k jaké proměně světa by tuto propůjčenou sílu rád využil?
Floutek prezident
O životě a podnikání Richarda Chlada toho lze hodně najít v jeho videích a rozhovorech, které v posledních letech poskytoval podcasterům a internetovým tvůrcům, a také bulváru. Uživatel těchto platforem se dozvídal o podnikání předrevolučního kšeftaře, o známostech s podsvětím devadesátých let, o byznysu s hazardem, nablýskaném světě aut, krasavic, luxusních dovolených a o Chladových úvahách na téma ženských křivek. Tu a tam dal Chlad čtenáři poznat i něco z těžkostí svého života – „za nová prsa partnerek jsem utratil majlant“ – či ze svých mouder – „žena musí dát muži zaš*kat, jinak jde za jinou“, nebo se pochlubil svým fotografickým portrétem zachycujícím nahé tělo udržovaného šedesátníka v kalhotách s laškovně napolo rozepnutým poklopcem a lví kožešinou přehozenou kolem ramen.
