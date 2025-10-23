0:00
Psychologická poradna23. 10. 20255 minut

S milenkou znovu cítím vášeň a blízkost, ale nevím, jestli chci rozvod

Je možné vztah zachránit – a jak se rozhodnout?

Beáta Obradovičová
,
Denník N

Jsem dvanáct let ženatý, máme dvě děti, život jsme si s manželkou vybudovali dá se říci „klasicky“ – dům, hypotéka, práce, dovolené. Nemůžu říct, že bych byl nešťastný.

Ale před časem jsem se zapletl do vztahu s jinou ženou. Neplánoval jsem to, nevyhledával, prostě se to stalo. Nejprve intenzivní rozhovory a porozumění, které mi už doma asi chybělo, a potom to přerostlo do fyzické roviny.

Nyní žiji ve zvláštní dvojí realitě. Na jedné straně je rodina, kterou mám upřímně rád, nechci přijít o své děti a cítím obrovský pocit viny. Na druhé straně je tady něco, co ve mně opět probudilo pocity, o kterých jsem si myslel, že už dávno zanikly: vášeň, zvědavost, blízkost.

Nikomu jsem se nepřiznal. Neřeším rozvod, nevím, jestli bych ho vůbec chtěl. Možná bych dokázal s nevěrou přestat a tvářit se, že se nic nestalo. Ale nevím, jestli to dokážu jen tak potlačit. Vím, že ubližuji manželce, i když o ničem neví. Ale zároveň cítím, že pokud se vrátím do starého života a budu „fungovat“ dál, zradím sebe.

