Album týdne: Chemnitzský Kraftklub křičí, že boj s pravicovým extremismem není ztracený
V době, kdy se německý Chemnitz stále ještě pyšní titulem hlavní město evropské kultury, vydává tamní indie-rock-rapová kapela Kraftklub, která popularitou válcuje celé Německo, album nazvané Sterben in Karl-Marx-Stadt. V žádném případě nejde o hanopis na rodné město, naopak už od úvodních skladeb se tu rozbíhají různé typy přemítání nad konečností a pomíjivostí věcí.
První skladba Unsterblich Sein (*) popisuje, jak moc se zamilovanost může podobat pocitu nesmrtelnosti, a zachycuje touhu po tom, aby noční party nikdy neskončila. Následný emocemi přetékající Marlboro Man je prosbou příteli nevzdávat společnou pouť v půli cesty: „I když je to pos*aný a těžký. I když to stálo strašně moc sil. I když sis toho ani nevšimnul. Zvládli jsme to a došli až sem,“ chrlí ze sebe rapper Felix Kummer v pomalu gradující skladbě, která ukazuje loajalitu a chuť pracovat na vztahu, který i přes řadu nedokonalostí stojí za to. Hostující švýcarský šansoniér a folkař se pak objevuje v písni All die schönen Worte, aby zpíval o tom, že smrt může přijít náhle a je nesmysl schovávat si všechna důležitá slova až na potom.
