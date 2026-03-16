Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Archiv vydání
16. 3. 20265 minut

První kolo komunálních voleb ve Francii ukazuje, kdo nabírá sílu před prezidentským kláním

Garrigue: Třetí týden války v Íránu - Sesuv půdy v Etiopii - Komunální volby ve Francii

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Paříže,

Francie o víkendu hlasovala v komunálních volbách a velké zisky v prvních kolech hlásí především krajně pravicová strana Národní sdružení (RN). To má tradičně problém zvítězit ve druhých kolech, kdy se většinou elektorát ze všech směrů mobilizuje proti politikům a političkám z RN. Zda tomu tak bude i teď, ještě uvidíme, výsledky zatím nicméně naznačují také to, jakým směrem se francouzská veřejnost vydá ve volbách prezidentských v příštím roce. Teď tradiční zahraniční přehled.

