Po čtrnácti nominacích první Oscar. Paul Thomas Anderson konečně vyhrál svoji bitvu
Thriller Jedna bitva za druhou získal šest sošek včetně té pro nejlepší film. Oscara má i Česko díky dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi
Kdo se letos řídil tipy sázkových kanceláří, mohl se na konci oscarového ceremoniálu radovat podobně jako tvůrci snímku Jedna bitva za druhou. Politický thriller s prvky grotesky vypráví o bývalých levicových revolucionářích a odvaze postavit se autoritativnímu režimu když už ne pro ideály, tak pro budoucnost svých dětí. A v noci na pondělí proměnil šest ze třinácti nominací – včetně té pro nejlepší film, nejlepší režii a adaptovaný scénář pro Paula Thomase Andersona. „Neexistuje nic jako ten nejlepší, je to jen otázka aktuální nálady,“ složil režisér poprvé nominovaný v roce 1998 za film Hříšné noci poklonu všem svým soupeřům.
Třetího Oscara vítězný film přinesl i Seanu Pennovi za roli fanatického plukovníka, Cassandra Kulukundis byla oceněna v nové kategorii nejlepší casting. Čtyři sošky získali Hříšníci, největší konkurent Jedné bitvy za druhou. Režisér Ryan Coogler si za upírský muzikál a poctu kořenům černošské kultury zasazenou na americký Jih třicátých let došel pro Oscara za nejlepší původní scénář, Michael B. Jordan za herecký výkon v hlavní (dvoj)roli, švédský skladatel Ludwig Göransson za hudbu a Autumn Durald Arkapaw za nejlepší kameru.
Výsledek znamenal nejen dvojnásobný úspěch pro studio Warner Bros., jež stálo za oběma snímky, ale v případě druhého i zásadní zastoupení tvůrců černé barvy pleti mezi vítězi. „Stojím tu díky všem mým předchůdcům,“ řekl Jordan a vyjmenoval dřívější černošské držitele hereckých Oscarů Sidneyho Poitiera, Denzela Washingtona či Halle Berry. Hned dvojité prvenství si připsala zmíněná Autumn Durald Arkapaw jako první žena, a navíc černé barvy pleti.
Hříšníkům dala vizuál spojující drsnost prašného horkého Jihu s barevně sytým expresionismem fantasy sekvencí. Pro ni to byl zásadní osobní milník, pro akci, jež si tolik ve svém veřejném obraze zakládá na prolamování historických prvenství, další zářez. Zároveň je tristní, na jaká prvenství si Oscary musely počkat až do roku 2026. Za nejlepší kameru byly doposud nominované jen tři ženy: Rachel Morrison v roce 2018 za Mudbound, Ari Wegner o čtyři roky později za Sílu psa a Mandy Walker před třemi lety za Elvise.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu