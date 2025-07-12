Miliardář Tykač vyráží do boje
Jak přišel ke svému vlivu a proč chce změnit Česko
Pavel Tykač začínal na byznysovém bojišti v divokých devadesátých letech – a uspěl, ačkoli si z té doby odnesl téměř dvě desetiletí soudních stání (ze kterých vyšel bez trestu) a nálepku „škůdce kapitálového trhu“ (kterou z něj soud odmítl sejmout). Právě v té době začal budovat své bohatství, jehož matematický součet mu dnes zajišťuje páté místo na žebříčku majetných mužů a žen v rámci Česka.
Tykačův úspěch nebyl zadarmo – musel se o něj poprat. Tvrdé bitvy s konkurencí, ekologickými aktivisty i státem dlouho zaměstnávaly tuzemská média, ale on nakonec vše ustál a v uplynulých patnácti letech o něm nebylo moc slyšet. Hromadil jmění, ale novinovým titulkům nevládl – užíval si své bohatství koncentrované v energetické skupině Sev.en a zdánlivě pevně se usadil ve společnosti bohatých Čechů, kteří se drží od veřejného dění stranou.
Pak se ale něco změnilo. Po skončení covidové pandemie začal Pavel Tykač postupně opouštět své ústraní a čím dál více dával najevo, že ho trápí stav světa a jeho směřování. Najednou nebylo ve spojitosti s jeho jménem nejvíce slyšet o byznysových krocích, ale o jeho názorech – co ho znepokojuje na společnosti, co si myslí o světě a jaké myšlenkové kruhy jsou mu blízké.
