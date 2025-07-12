Jak dopadne Turek? Motoristé sobě stále hrají s vysokými kartami
Prezident se rozhoduje uprostřed nekončícího politického konfliktu
Zdánlivě banální poslanecká cesta do Bratislavy minulý týden ukázala, že novou vládní reprezentaci nelze v jejím úmyslu změnit Česko podceňovat. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura využil hned první příležitosti, aby naplno demonstroval svoji momentální mocenskou převahu. Popřel zásady parlamentní, tedy společné diplomacie a přivlastnil si zahajovací cestu pro sebe a svoje politické cíle, aby pak vydával vztahy dvou názorově blízkých politických proudů, které jsou zrovna u moci, za ty jediné správné česko-slovenské vztahy.
Vedle toho vrcholí boj ANO o státní rozpočet, který není sporem o konkrétní peníze, ale jen o interpretaci toho, na koho „padne vina“ za rostoucí dluhy státu.
Zkrátka se ukazuje, že Česko vstoupilo do nové fáze politického konfliktu, který se neutišil ani po říjnových volbách. Nová koalice se přitom snaží přesvědčit veřejnost, že jeho součástí je i poslední velká věc k vyřešení – tedy zda obdivovatel nacismu Filip Turek usedne do vlády Andreje Babiše, nebo nastoupí „pouze“ na misi řadového poslance, do které byl hlasem lidu zvolen.
Konečně to vyjasnit
