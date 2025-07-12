0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
7. 12. 20254 minuty

Jak dopadne Turek? Motoristé sobě stále hrají s vysokými kartami

Prezident se rozhoduje uprostřed nekončícího politického konfliktu

Marek Švehla

Zdánlivě banální poslanecká cesta do Bratislavy minulý týden ukázala, že novou vládní reprezentaci nelze v jejím úmyslu změnit Česko podceňovat. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura využil hned první příležitosti, aby naplno demonstroval svoji momentální mocenskou převahu. Popřel zásady parlamentní, tedy společné diplomacie a přivlastnil si zahajovací cestu pro sebe a svoje politické cíle, aby pak vydával vztahy dvou názorově blízkých politických proudů, které jsou zrovna u moci, za ty jediné správné česko-slovenské vztahy. 

Vedle toho vrcholí boj ANO o státní rozpočet, který není sporem o konkrétní peníze, ale jen o interpretaci toho, na koho „padne vina“ za rostoucí dluhy státu.

Zkrátka se ukazuje, že Česko vstoupilo do nové fáze politického konfliktu, který se neutišil ani po říjnových volbách. Nová koalice se přitom snaží přesvědčit veřejnost, že jeho součástí je i poslední velká věc k vyřešení – tedy zda obdivovatel nacismu Filip Turek usedne do vlády Andreje Babiše, nebo nastoupí „pouze“ na misi řadového poslance, do které byl hlasem lidu zvolen.

↓ INZERCE

Konečně to vyjasnit

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články