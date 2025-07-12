Budou smět vládní politici jen na východ?
Zakažme cestování politikům, kteří někoho uráželi - a výsledkem bude, že kompletní SPD se nehne z Prahy
Každá parta potřebuje teambuilding, a tak si ho udělala i budoucí česká vláda. Tomio Okamura vzal Filipa Turka, Petra Macinku, Radima Fialu, Radka Vondráčka a další politiky do armádního letadla a zaletěli si do Bratislavy. Pokud se ptáte, proč nejeli levněji, tedy vlakem jako kdysi Markéta Pekarová Adamová, odpovědí může být, že ministrem dopravy se stane ještě nedávný ředitel slovenských drah. A ten jim asi vysvětlil, jak je cestování po kolejích u sousedů nebezpečné. Robert Fico řeší počet pohlaví, ne svou kolabující zemi.
Vraťme se ale k výletu obří delegace, která navštívila Bratislavu. Objevila se kritika, proč Okamura nepozval i někoho z budoucí opozice, ale to jsou slova nepřejícníků. Pánové chtěli zažít ničím nerušenou výpravu blízkých duší, protože podobných příležitostí nebudou mít mnoho. Tahle sestava může vyrazit víceméně jen na východ.
Tomio Okamura v médiích vysvětloval, že přece není možné, aby s sebou vzal zástupce stran, které Slovensko urážely a následně omezily s Ficem spolupráci. Dodejme na úvod, že to bylo přesně naopak, Fico urazil českého prezidenta (za jeho zvolením prý stáli Američané) a následně i českou společnost a vládu, když ji obvinil z válečného štváčství. Dělal to setrvale a agresivně, až česká vláda oznámila: budeme nadále spolupracovat, ale omezíme nadstandardní vztahy. Oprávněně.
Nicméně vezměme Okamuru za slovo a zakažme cestování politikům, kteří někoho uráželi. Výsledkem bude, že kompletní SPD se nehne z Prahy, protože její vyjádření jsou vlastně jen urážky. Rychlá rešerše ukázala, že její politici urazili Francii, Německo, Spojené státy, Itálii, Rumunsko, Británii, každou zemi, kde žijí muslimové, téměř všechny představitele evropských institucí. Vítaní naopak budou v Rusku. Od SPD se nevychovanost a poškozování českých zájmů očekává, jak jsou na tom ostatní?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu