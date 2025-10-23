Babiš se zase chystá vymačkat republiku jako přezrálý citron
Majitel Agrofertu původně vstoupil do politiky, aby ohlídal zájmy své firmy. A toho se i po čtrnácti letech poctivě drží
Je nápadné, kolik úsilí vynakládá ANO, aby si veřejně postěžovalo na končící vládu, že od ní nedostalo návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten návrh, o němž Andrej Babiš a spol. před volbami vykládali, jak je špatný a že místo něj mají připravený jiný, lepší. Ten návrh, který zatím není kam předložit, protože nová Poslanecká sněmovna se sejde až začátkem listopadu.
Celé to spíš vypadá, že Babiš potřeboval, aby se po volbách mluvilo o něčem jiném než o jeho vládě, a tak spustil hysterii kolem rozpočtu. Mlčet o sestavě jeho vznikajícího kabinetu je přitom výhodné z důvodu, který před několika dny naznačila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, když prohlásila, že kvůli skandálu kolem Motoristů sobě se zapomíná na fašistu Tomia Okamuru v čele parlamentu.
Kritici této vlády skutečně dostávají neobvykle hojný výběr, čemu se věnovat dřív. Zda nacistovi na ministerstvu zahraničí Filipu Turkovi, nevědeckému tmáři Petru Macinkovi vedoucímu rezort životního prostředí, obraně v rukách odpůrců Severoatlantické aliance a obdivovatelů Ruska z SPD nebo zmíněnému Okamurovi v jedné z nejvyšších ústavních pozic.
Potenciálně největší průšvih ale může přinést ještě další detail z tvorby vlády. Jde o pozici, která je pro Andreje Babiše zřejmě nejdůležitější a z hlediska veřejného zájmu nejzávažnější – obsazení nenápadného ministerstva zemědělství.
