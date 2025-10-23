0:00
Astrounat Brázda
23. 10. 2025

Garrigue: Budoucnost ruských aktiv - Komáři na Islandu - Kojením proti rakovině

Kojení podle nové studie chrání před rakovinou prsu

Magdaléna Fajtová
,
Martin Uhlíř

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Bruselu a tak trochu od australských vědců,

zdravím vás ze sídla Rady EU, kde dnes jednají vrcholní politici členských států EU o mnohých tématech – třeba o obraně, o pomoci Ukrajině a konkurenceschopnosti. Setkání Rady EU se účastní i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Lídři členských států by se dnes také mohli dohodnout na schválení obrovské půjčky pro Ukrajinu, kterou by Unie kryla ze zmrazených ruských aktiv. Tématem dnešního newsletteru je však trochu nečekaně věda – Martin Uhlíř se věnuje objevu australských vědců, jejichž výzkum se zabýval vlivem kojení na zdraví žen. Teď se ale pojďme podívat na dění ve světě! 

