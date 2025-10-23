Garrigue: Budoucnost ruských aktiv - Komáři na Islandu - Kojením proti rakovině
Kojení podle nové studie chrání před rakovinou prsu
Dobrý den z Bruselu a tak trochu od australských vědců,
zdravím vás ze sídla Rady EU, kde dnes jednají vrcholní politici členských států EU o mnohých tématech – třeba o obraně, o pomoci Ukrajině a konkurenceschopnosti. Setkání Rady EU se účastní i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Lídři členských států by se dnes také mohli dohodnout na schválení obrovské půjčky pro Ukrajinu, kterou by Unie kryla ze zmrazených ruských aktiv. Tématem dnešního newsletteru je však trochu nečekaně věda – Martin Uhlíř se věnuje objevu australských vědců, jejichž výzkum se zabýval vlivem kojení na zdraví žen. Teď se ale pojďme podívat na dění ve světě!
