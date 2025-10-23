0:00
23. 10. 20253 minuty

Ranní postřeh Daniela Hůleho: Češi jsou premianti. V maskované chudobě

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Daniel Hůle

Papírově prosperujeme, ale realita má díry po exekucích, drahých nájmech a obálkách s hotovostí.

Čeští politici se rádi chlubí daty Eurostatu. Jen 9,5 procenta obyvatel pod hranicí chudoby – premiant Evropy, říkají. Jenže tahle chvála stojí na písku. Eurostat například nepočítá, kolik lidé dluží a zda mají exekuce. Když se navíc zohlední kupní síla, jak to dělá PAQ Research, vyjde najevo, že v evropsky srovnatelné chudobě žije pětina Čechů. Premianti se tak mění v průměr - vyčerpané běžce, kteří si zakrývají puchýře statistikou.

Na papíře máme také jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU. Ve skutečnosti jsme laboratoří šedé ekonomiky. Lidé mnohdy pracují za přiznanou minimální mzdu a zbytek dostávají bokem. Firmám se to hodí – ušetří na odvodech a v případě potřeby se mohou zaměstnanců snadno zbavit. Stát ztrácí miliardy na daních a pojistném, lidé zase ztrácejí budoucnost.

Z „černých“ peněz se neplatí nemocenská ani důchod. Tento tichý kompromis – legální chudoba výměnou za přežití – se stal českým standardem, který korunovala odcházející vláda změnou dávkového systému, kde se chlubí principem: sociální dávky jen pro pracující. Místo toho, aby lidé brali takovou mzdu, kterou nepotřebují dorovnávat sociálními dávkami.

