Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
23. 10. 20255 minut

Fico a teorie chaosu

Zákon o nezamýšlených důsledcích špatných rozhodnutí se začíná na Slovensku stále více prosazovat

Martin M. Šimečka
,
Denník N

„Tolik jsme toho udělali a tolik toho děláme,“ řekl Robert Fico na sněmu Smeru, a z jeho věty vyzařovalo zklamání, že lidé pracovitost jeho vlády neoceňují. 

Neoceňují ji však proto, že vidí, že Ficova činorodá vláda řeší kupící se problémy země tak, že jen vytváří další a stále větší. Vláda potvrzuje platnost zákona o nezamýšlených důsledcích, který zkoumají vědci a filozofové již od dob Johna Locka.

Jedním z nejnovějších příkladů je rostoucí kriminalita coby nezamýšlený důsledek novely zákona, kterým vládní koalice snížila tresty nejen svým oligarchům a politikům, ale také zlodějům a rváčům. Primátor Bratislavy Matúš Vallo hovoří o „extrémním nárůstu krádeží“ a nepochybuje o tom, že příčinou je novela trestního zákona, který začal platit na podzim loňského roku.

Ficova vláda však není ojedinělou ukázkou nepředvídaných účinků hloupých rozhodnutí. Velká reportáž The New York Times přináší obrázky z Londýna, ve kterém dnes loupí gangy drobných zlodějů v míře, jakou si město nepamatuje od 19. století, kdy zlodějské bandy proslavil román Charlese Dickense Oliver Twist. Londýn se stal „kriminální metropolí Evropy“, píší NYT. 

