Respekt/despekt

Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Respekt
Astronaut

respekt

Dar pro Danu

Organizace Dar pro Putina uspořádala sbírku na raketu Flamingo s plochou dráhou letu pro ukrajinskou armádu, kterou pojmenovala po nedávno zesnulé odbornici na jadernou energii Daně Drábové. Cíl 12,5 milionu korun se povedlo vybrat za krátkých 48 hodin a částka tak může brzy pomoci zemi, jež už čtvrtým rokem bojuje proti ruské agresi. 

despekt

Falešné slevy 

Češi jsou milovníci slev a obchody to vědí. Možná i proto si ani přes pokuty od České obchodní inspekce (ČOI) neodpustí porušování zákona, podle kterého by nemělo být snížení ceny produktů jen naoko. Vzhledem k tomu, že ve třetím čtvrtletí letošního roku ČOI rozdala pokuty ve výši devět milionů korun řetězcům Billa, Kaufland či Albert, se nezdá, že by byla snaha, aby tato praxe vymizela.
