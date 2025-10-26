0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
26. 10. 20255 minut

Naši dobu pohlcuje krize důvěry v demokracii. Jak ji obnovit?

Co se můžeme přiučit na tribunách sportovního utkání

Fareed Zakaria

Pokud sledujete současné zprávy a máte pocit, že uprostřed každodenního chaosu se v politice něco pokazilo, nejste sami. Nedávný průzkum Pew Research Center ve 23 zemích zjistil, že v průměru 58 procent dospělých je nespokojeno s fungováním demokracie. Ve Spojených státech sdílí tento názor více než 60 procent lidí, v Itálii a Francii téměř sedm lidí z deseti. Lidé stále upřednostňují demokracii před autokracií, ale nespokojenost a beznaděj se staly široce rozšířeným jevem.

Když se o tom bavím s lidmi, často vzpomínají na sedmdesátá léta. I tehdy vypadaly demokracie vyčerpaně. V USA podkopaly důvěru veřejnosti inflace, válka ve Vietnamu a aféra Watergate. Samuel Huntington varoval před „nezvládnutelností“ demokracie. V osmdesátých letech se však situace obrátila. Ekonomické reformy a technologický dynamismus důvěru obnovily. Během deseti let se zhroutil komunismus a liberální demokracie zvítězila. Krize sedmdesátých let se ukázala být předehrou k obnově.

Avšak dnešní malátnost je jiná – a hlubší. Předchozí krize byla manažerská. Vlády fungovaly špatně, ale lidé stále věřili v systém. Nejvyšší soud byl respektován, Kongres fungoval, tisk měl autoritu. Lidé chtěli, aby se pravidla dodržovala; dnes už v pravidla nevěří.

↓ INZERCE

Dnes jsou americké instituce – soudy, média, univerzity, dokonce i volby – široce vnímány jako zaujaté. Důvěra ve vládu klesla ke 20 procentům. Médiím důvěřuje méně než třetina Američanů, což je pokles z téměř tří čtvrtin v sedmdesátých letech. Problémem není kompetence, ale soudržnost a důvěra. Instituce si kdysi vynutily respekt, protože působily neosobně a vázané pravidly. Dnes jsou vnímány jako politické subjekty.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články