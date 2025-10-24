Úniky Rusům, čistka mezi vojáky a střet zájmů se zbrojaři
Zástupci SPD mají obsadit obranu. Jak ji mohou proměnit?
Na začátku loňského ledna zavolal tehdejší šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun ministryni obrany Janě Černochové s naléhavou žádostí. Řekl jí, že jeho lidé chtějí provést tajnou kybernetickou operaci proti ruským hackerům. Cílem bylo zničit budovanou síť, v jejímž rámci se Rusům podařilo dostat se do serverů klíčových institucí státu a krást z nich citlivé informace s přímým vlivem na zdejší bezpečnost. Černochová souhlasila. Akce byla nakonec natolik úspěšná, že její výsledky ocenil i ředitel americké FBI.
„Stačilo jedno ministerské ne, a k vyhnání Rusů by nikdy nedošlo. Novým ministrem má být nominant SPD, která chce vystoupit z NATO a Rusku jde na ruku. Bojíme se, že podobný útok znovu nepovolí a Rusové si tu budou dělat, co chtějí,“ popisuje jeden z příslušníků zpravodajské komunity jedno z rizik toho, že obranu mají v právě vznikající vládě převzít proruští extremisté. Jaká další rizika se v tomto světle vznášejí ve vzduchu?
Kam lze zajít?
Vojenští zpravodajci jsou v boji proti ruským hackerům zásadní. Od roku 2021 za něj ze zákona odpovídají a vybudovali kvůli tomu Národní centrum kybernetických operací, které, jak dříve upozornil server Aktuálně.cz, zasáhlo proti ruským hackerům. Ročně se Rusové zkoušejí ve stovkách případů dostat do kritické infrastruktury země, zasvěcenci tvrdí, že jejich agresivita roste, stejně tak však stoupá počet úspěšných protiútoků. Když ale nový ministr nevydá řediteli vojenských špionů souhlasné stanovisko s jejich pokračováním, všechny další operace rázem utne.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu