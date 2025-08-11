8. 11. 202539 minut
Proč se katolíci bojí varhanní hudby? A jak dobře žít ve zlých časech?
Dělníci kultury #30: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- knihu Martina M. Šimečky Výjimečný stav (Respekt)
- rodinné pozadí starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho
- nové album Iconoclasts od Anny von Hausswolff
- koncert Ethel Cain v Lucerně
- nové trendy ve filmovém castingu
- rozhovor s výtvarníkem Epos 257
- seriály Chad Powers (Disney+) a Monstrum z Florencie (Netflix)
- výstavu Sáry Konečné Heat (Hidden Gallery)
