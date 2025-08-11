0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
8. 11. 202539 minut

Proč se katolíci bojí varhanní hudby? A jak dobře žít ve zlých časech?

Dělníci kultury #30: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • knihu Martina M. Šimečky Výjimečný stav (Respekt)
  • rodinné pozadí starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho
  • nové album Iconoclasts od Anny von Hausswolff
  • koncert Ethel Cain v Lucerně
  • nové trendy ve filmovém castingu
  • rozhovor s výtvarníkem Epos 257
  • seriály Chad Powers (Disney+) a Monstrum z Florencie (Netflix)
  • výstavu Sáry Konečné Heat (Hidden Gallery)
↓ INZERCE

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

30 článků
30 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články