0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Odklání se Trump od Putina?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
1. 11. 202557 minut

Čím je znepokojivý spokojený Okamura? A co se dá zahrát na pivní plechovku?

Dělníci kultury #29: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar

V dalším díle podcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury natočeném na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • hrozby pro veřejnoprávní média po nástupu nové vlády
  • dokumentární filmy Andrese Veiela Riefenstahl, Kim A. Snyder Knihovnice, Jana Strejcovského Má to cenu?! a Barbory Chalupové Virtuální přítelkyně
  • dokumentární sérii Rebeccy Miller Mr. Scorsese
  • koncert skladatelky Caroline Shaw (La Fabrica, 7. listopadu)
  • výstavu Maruja Mallo: Mask and Compass (madridské Museo Reina Sofia)

  • knihu Alany S. Portero Zlozvyk (Prostor)

    Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

29 článků
29 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články