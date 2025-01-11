1. 11. 202557 minut
Čím je znepokojivý spokojený Okamura? A co se dá zahrát na pivní plechovku?
Dělníci kultury #29: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle podcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury natočeném na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- hrozby pro veřejnoprávní média po nástupu nové vlády
- dokumentární filmy Andrese Veiela Riefenstahl, Kim A. Snyder Knihovnice, Jana Strejcovského Má to cenu?! a Barbory Chalupové Virtuální přítelkyně
- dokumentární sérii Rebeccy Miller Mr. Scorsese
- koncert skladatelky Caroline Shaw (La Fabrica, 7. listopadu)
- výstavu Maruja Mallo: Mask and Compass (madridské Museo Reina Sofia)
knihu Alany S. Portero Zlozvyk (Prostor)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
