30. 8. 202542 minut
Natočila seriál Wednesday AI? A kde se aktuálně stravuje Zdeněk Pohlreich?
Dělníci kultury #21Jan H. Vitvar, Pavel Turek a Martin Štorkán diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a Martin Štorkán debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- filmy Hodina zmizení, Hříšníci, Superman, Thunderbolts a Fantastická 4: První kroky
- druhé řady seriálů Wednesday, Hra na oliheň a Sandman (Netflix)
- reality show Ano, šéfe! (Prima)
- Album private music od Deftones
- vystoupení Tresky jednoskvrnné, Pasti a mata213 na festivalu Povaleč
- telemost Woodyho Allena s filmovým festivalem v Moskvě
- výstavu Lucie Hoškové Jsme jenom dunící kov (Hidden Gallery)
- knihu Lucie Hlavinkové Barabizna (Albatros)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
