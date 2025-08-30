0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
30. 8. 202542 minut

Natočila seriál Wednesday AI? A kde se aktuálně stravuje Zdeněk Pohlreich?

Dělníci kultury #21Jan H. Vitvar, Pavel Turek a Martin Štorkán diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Martin Štorkán

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek, Jan H. Vitvar a Martin Štorkán debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • filmy Hodina zmizení, Hříšníci, Superman, Thunderbolts a Fantastická 4: První kroky
  • druhé řady seriálů Wednesday, Hra na oliheň a Sandman (Netflix)
  • reality show Ano, šéfe! (Prima)
  • Album private music od Deftones
  • vystoupení Tresky jednoskvrnné, Pasti a mata213 na festivalu Povaleč
  • telemost Woodyho Allena s filmovým festivalem v Moskvě
  • výstavu Lucie Hoškové Jsme jenom dunící kov (Hidden Gallery)
  • knihu Lucie Hlavinkové Barabizna (Albatros)

    Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

21 článků
21 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články