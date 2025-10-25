0:00
Astrounat Brázda
25. 10. 2025

Jsou na covid lepší dorty, nebo básně? A ke komu se na Štvanici modlí Krištof Kintera?

Dělníci kultury #28: Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
,
Jan H. Vitvar

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar tentokrát debatují o:

  • filmech a jihlavském projektu režiséra Tsaie Ming-Lianga
  • reality show Great British Bake-off
  • soše Praying Wood Krištofa Kintery
  • retrospektivě fotografa Joela-Petera Witkina Rozbitý svět (DOX)
  • stand-upu Daniela Slosse
  • knize Andrey Sedláčkové Toyen. Léta erotická (Prostor) a Milana Kocha Básnické a prozaické dílo (Malvern)
