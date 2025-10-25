25. 10. 202541 minut
Jsou na covid lepší dorty, nebo básně? A ke komu se na Štvanici modlí Krištof Kintera?
Dělníci kultury #28: Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar tentokrát debatují o:
- filmech a jihlavském projektu režiséra Tsaie Ming-Lianga
- reality show Great British Bake-off
- soše Praying Wood Krištofa Kintery
- retrospektivě fotografa Joela-Petera Witkina Rozbitý svět (DOX)
- stand-upu Daniela Slosse
- knize Andrey Sedláčkové Toyen. Léta erotická (Prostor) a Milana Kocha Básnické a prozaické dílo (Malvern)
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
43 minut
