Kdo před Rajchlem točil v německých produkcích? A klobouk dolů, Karle Oujezdský!
Dělníci kultury #31: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- úmrtí legendy kulturní žurnalistiky Karla Oujezdského
- dokumentární film Návštěvník Jindřich Polák
- album Rosálie LUX
- portrét uměleckého šéfa ústeckého Činoherního studia Michala Háby
- časosběrný dokument Prázdniny (Vacances)
- seriál Pluribus
- návštěvnost filmu Jedna bitva za druhou
- knihu Tomáše Staňka Periferní průvodce Prahou (Labyrint)
- výstavy Eva Švankmajerová: Běda obrazu... (DOX) a Adolf Matura – Designér skla (Uměleckoprůmyslové muzeum)
