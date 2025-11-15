0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
15. 11. 202547 minut

Kdo před Rajchlem točil v německých produkcích? A klobouk dolů, Karle Oujezdský!

Dělníci kultury #31: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • úmrtí legendy kulturní žurnalistiky Karla Oujezdského
  • dokumentární film Návštěvník Jindřich Polák
  • album Rosálie LUX
  • portrét uměleckého šéfa ústeckého Činoherního studia Michala Háby
  • časosběrný dokument Prázdniny (Vacances)
  • seriál Pluribus
  • návštěvnost filmu Jedna bitva za druhou
  • knihu Tomáše Staňka Periferní průvodce Prahou (Labyrint)
  • výstavy Eva Švankmajerová: Běda obrazu... (DOX) a Adolf Matura – Designér skla (Uměleckoprůmyslové muzeum)
