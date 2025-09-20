20. 9. 202540 minut
Zakážou v Americe humor? A co kdyby se všechny tanky proměnily v kolotoče?
Dělníci kultury #24 Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- zrušení talk show Jimmy Kimmel Live!
- úmrtí Roberta Redforda
- seriály Charlieho andílci a Někdo, někde
- filmy Franz a Drobná nehoda
- výstavy Wonded Bodies (Kolbenova vila), Sídliště a Planeta Hlava (Kulturní stanice Galaxie)
- účast studia Immortal Workers na Designbloku (Matěj Neubert a Jakub Křelina)
- knihy S.d.Ch. Gejša (Officina Praga) a Marie Mžykové Hynais (Academia, Galerie Kodl)
