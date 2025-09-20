0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
20. 9. 202540 minut

Zakážou v Americe humor? A co kdyby se všechny tanky proměnily v kolotoče?

Dělníci kultury #24 Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • zrušení talk show Jimmy Kimmel Live!
  • úmrtí Roberta Redforda
  • seriály Charlieho andílci a Někdo, někde
  • filmy Franz a Drobná nehoda
  • výstavy Wonded Bodies (Kolbenova vila), Sídliště a Planeta Hlava (Kulturní stanice Galaxie)
  • účast studia Immortal Workers na Designbloku (Matěj Neubert a Jakub Křelina)
  • knihy S.d.Ch. Gejša (Officina Praga) a Marie Mžykové Hynais (Academia, Galerie Kodl)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

