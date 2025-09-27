27. 9. 202540 minut
Proč přestal Sapkowski prodávat kožichy? A kdy k vám přijede Star Dance?
Dělníci kultury #25 Jindřiška Bláhová, Jan H. Vitvar a Petr Horký debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Petr Horký a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- obnovení talk show Jimmy Kimmel Live!
- knihy Andrzeje Sapkowského Zaklínač – Rozcestí krkavců (Leonardo) a Vratislava Brabence Kůň mimochodník (Maťa)
- Star Dance Tour
- účast filmů Nevděčné bytosti a Kafka na festivalu v San Sebastiánu
- seriály Černý králík, Zaklínač a Bluey
- retrospektivu Aleše Veselého Alešville a výstavu Dominika Adamce na Chalupeckého ceně (obě Veletržní palác NGP)
- tvorbu malířské dvojice Convict (Conrad Eric Armstrong a Viktor Valášek)
↓ INZERCE
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
43 minut
Kdy dostane bývalý wrestler The Rock Oscara a proč Mary McCartney ráda fotí rozestlané postele?
Jindřiška Bláhová, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová13. 9. 2025