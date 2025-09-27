0:00
Astrounat Brázda
27. 9. 202540 minut

Proč přestal Sapkowski prodávat kožichy? A kdy k vám přijede Star Dance?

Dělníci kultury #25 Jindřiška Bláhová, Jan H. Vitvar a Petr Horký debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.

Jindřiška Bláhová
,
Jan H. Vitvar
,
Petr Horký

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Petr Horký a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • obnovení talk show Jimmy Kimmel Live!
  • knihy Andrzeje Sapkowského Zaklínač – Rozcestí krkavců (Leonardo) a Vratislava Brabence Kůň mimochodník (Maťa)
  • Star Dance Tour
  • účast filmů Nevděčné bytosti a Kafka na festivalu v San Sebastiánu
  • seriály Černý králík, Zaklínač a Bluey
  • retrospektivu Aleše Veselého Alešville a výstavu Dominika Adamce na Chalupeckého ceně (obě Veletržní palác NGP)
  • tvorbu malířské dvojice Convict (Conrad Eric Armstrong a Viktor Valášek)
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

