Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Čeští bojovníci za Putina
23. 8. 202540 minut

Co zakousnout po koncertu kapely Bibione? A musíme se teď v MeetFactory zouvat?

Dělníci kultury #20 Pavel Turek a Jan H. Vitvar diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.

Pavel Turek
,
Jan H. Vitvar

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • portrét kapely Bibione a její nové EP Paprikatraumbrötchen
  • album Wishbone od Conana Graye
  • knihu Michaela Špirita Filip Topol 99727 znaků včetně mezer (Revolver Revue)
  • dokumentární film Mátého Körösiho Divas
  • výstavu Alice Nikitinové, Hany Puchové a Jana Kostohryze Mám se zout? (Galerie MeetFactory)
  • sedmdesáté výročí poslední Velké ceny Antonína Vitvara
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

20 článků
20 podcastů
Všechno k sérii

