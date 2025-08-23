23. 8. 202540 minut
Co zakousnout po koncertu kapely Bibione? A musíme se teď v MeetFactory zouvat?
Dělníci kultury #20 Pavel Turek a Jan H. Vitvar diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- portrét kapely Bibione a její nové EP Paprikatraumbrötchen
- album Wishbone od Conana Graye
- knihu Michaela Špirita Filip Topol 99727 znaků včetně mezer (Revolver Revue)
- dokumentární film Mátého Körösiho Divas
- výstavu Alice Nikitinové, Hany Puchové a Jana Kostohryze Mám se zout? (Galerie MeetFactory)
- sedmdesáté výročí poslední Velké ceny Antonína Vitvara
