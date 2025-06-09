6. 9. 202544 minut
Proč neskončil Velký vlastenecký výlet už v Praze? A kdy bude konec světa?
Dělníci kultury #22 Jan H. Vitvar a Pavel Turek diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- filmy Splitsville a Velký vlastenecký výlet
- rozhovor s autorkou komiksů Liv Strömquist
- výstavy Ladislavy Gažiové Něco je ve vzduchu (Karpuchina Gallery) a Kláry Sedlo Předpověď počasí (Galerie Klatovy / Klenová)
- knihy Marka Fishera Duchové mého života (Broken Books) a Stefana Libertiho Vládci jídla (Absynt)
- padesáté výročí tajné organizace B.K.S. (Bude konec světa)
- koncert kapely Finský barok
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
