6. 9. 202544 minut

Proč neskončil Velký vlastenecký výlet už v Praze? A kdy bude konec světa?

Dělníci kultury #22 Jan H. Vitvar a Pavel Turek diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • filmy Splitsville a Velký vlastenecký výlet
  • rozhovor s autorkou komiksů Liv Strömquist
  • výstavy Ladislavy Gažiové Něco je ve vzduchu (Karpuchina Gallery) a Kláry Sedlo Předpověď počasí (Galerie Klatovy / Klenová)
  • knihy Marka Fishera Duchové mého života (Broken Books) a Stefana Libertiho Vládci jídla (Absynt)
  • padesáté výročí tajné organizace B.K.S. (Bude konec světa)
  • koncert kapely Finský barok
