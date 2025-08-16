0:00
Astrounat Brázda
16. 8. 202541 minut

Kdy si ženy poprvé hromadně zakřičely? A koho uřknula Keplerova matka?

Dělníci kultury #19 Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Petr Horký diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Pavel Turek
,
Jindřiška Bláhová

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • šedesáté výročí koncertu The Beatles na newyorském Shea Stadium
  • album Willoughby Tucker, I´ll Always Love You od Ethel Cain
  • seriál Philippa De Scheppera Arkádie
  • nominaci na Oscary dokumentu Kláry Tasovské a Libuše Jarcovjákové Ještě nejsem, kým chci být
  • nominaci na studentského Oscara animovaného filmu Philippa Kastnera Vlček
  • knihu Ulinky Rublack Atronom a čarodějnice. Boj Johannese Keplera o svoji matku (Argo)
  • talk show Chi Chi na Gauči
  • představení Ostinato souboru Akoreacro na festivalu Letní Letná
  • výstavy Jízlivá něha Naděždy Plíškové (Galerie Lázně Liberec), Martina Mrkvy ...pomalu obracíš se v prach (Regionální muzeum a galerie v Jičíně) a Karolíny Netolické Vlnění (Nová síň)
  • film Teda Kotcheffa Rambo: První krev
