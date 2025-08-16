16. 8. 202541 minut
Kdy si ženy poprvé hromadně zakřičely? A koho uřknula Keplerova matka?
Dělníci kultury #19 Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Petr Horký diskutují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo či zklamalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- šedesáté výročí koncertu The Beatles na newyorském Shea Stadium
- album Willoughby Tucker, I´ll Always Love You od Ethel Cain
- seriál Philippa De Scheppera Arkádie
- nominaci na Oscary dokumentu Kláry Tasovské a Libuše Jarcovjákové Ještě nejsem, kým chci být
- nominaci na studentského Oscara animovaného filmu Philippa Kastnera Vlček
- knihu Ulinky Rublack Atronom a čarodějnice. Boj Johannese Keplera o svoji matku (Argo)
- talk show Chi Chi na Gauči
- představení Ostinato souboru Akoreacro na festivalu Letní Letná
- výstavy Jízlivá něha Naděždy Plíškové (Galerie Lázně Liberec), Martina Mrkvy ...pomalu obracíš se v prach (Regionální muzeum a galerie v Jičíně) a Karolíny Netolické Vlnění (Nová síň)
- film Teda Kotcheffa Rambo: První krev
