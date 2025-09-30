Pozdě, ale přece. Evropa začíná řešit, co s neznámými drony v jejím vzdušném prostoru
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Magdalénou Fajtovou
V Kodani se ve středu a čtvrtek bude konat neformální jednání šéfů států a vlád Evropské unie. Sejdou se k tématům ochrany kritické infrastruktury a posílení společné evropské obranné připravenosti. Děje se tak v době, kdy právě Dánsko řešilo již několik incidentů, kdy jeho vzdušný prostor narušily drony neznámého původu - objevily se nad letišti nebo vojenskými základnami. Severská země i její spojenci z EU i NATO tak přistoupili k řadě opatření, která mají Dánsko ochránit nejen v době chystaného summitu. Jaké kroky státy podnikly? A proč na drony - v případě Polska či Rumunska ruské - reagují až nyní? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová.
