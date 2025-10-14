Soudní verdikt nad Andrejem Babišem se zřejmě dozvíme i bez vydání sněmovnou
Soudce Jan Šott chce kauzu rozdělit, což pro hnutí ANO není dobrá zpráva
Tahle informace Andreje Babiše určitě nepotěší. V kauze Čapí hnízdo jsou dva podezřelí ze spáchání trestního činu, šéf hnutí ANO a Jana Nagyová. Babiš doufá, že ho před spravedlností ochrání imunita. Případ Nagyové ale může pokračovat, je sice europoslankyní za ANO, ale nechrání ji imunita. Soudce Šott redakci iRozhlas.cz řekl: „O vyloučení věci k samostatnému projednání rozhoduje celý senát, nicméně mohu potvrdit, že v případě, že sněmovna nevysloví souhlas s trestním stíháním pana Babiše, je takový postup, tedy vyloučení věci paní Nagyové k samostatnému projednání, velmi pravděpodobný.” Jestli se tak stane, bude mít Babiš těžké spaní.
Nečekané pojivo
Andrej Babiš sice opakovaně tvrdí, že jde o politický proces, o tom ale nemáme jediný důkaz. Naopak důkazů, že Čapí hnízdo vyvedl z Agrofertu, aby se dostal k dotaci a následně si ho zase přivedl zpět, je hodně. Ano, má pravdu, že se soud vleče, ale to i proto, že využívá všechny opravné prostředky. A to je dobře. Budoucí pravděpodobný premiér už oznámil, že nechce být vydán sněmovnou, aby si verdikt vyslechl. Tím se kauza ještě prodlouží. Protože je ale nepochybně nevydání součástí jednání o budoucí koalici, Babiš zřejmě zůstane chráněn imunitou. Doufá, že bude mít aspoň čtyři roky klid, ale soudce Šott nyní naznačil, že to se nestane.
V kauze je souzena i Babišova spolupracovnice Jana Nagyová, která momentálně imunitou chráněna není. Šott chce v jejím případě postupovat dál. A u Nagyové Vrchní soud došel k závěru, že spáchala stejně jako Babiš dva trestné činy – dotační podvod a poškození finančních zájmů EU. Soudce Šott se má držet rozhodnutí Vrchního soudu, pokud se neobjeví nové důkazy, bude muset oba odsoudit. Jestli padne verdikt vinen u Nagyové, budeme vědět, že vinen je i Babiš.
