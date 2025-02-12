Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Jen počkejte, jak vám střední Evropa zavaří
A záleží to na Češích
Jestli náhodou střední Evropu, sami sebe, nepodceňujeme. Respektive to, jak ještě dokážeme celému kontinentu v těžkých chvílích zavařit.
Maďarský premiér Viktor Orbán se vrátil z Moskvy, oficiální důvod bylo vyjednávání dodávek ropy a zemního plynu, ale nikdo tomu, ani v Evropě, ani v Maďarsku, nevěří. Není žádný důvod si nemyslet, že Viktor Orbán ruským partnerům nevyklopil citlivé informace z Unie i z NATO, a že společně neladili taktiku, jak nejlépe při nadcházejících jednáních o příměří v ruské válce proti Ukrajině nedosáhnout co nejlepších výsledků pro Rusko.
Slovenský premiér Fico vidí svět velmi podobně.
Polský prezident Karol Nawrocki (který je v úřadu de facto za opoziční stranu Právo a spravedlnost) sice ve svých veřejných vystoupeních označuje Rusy za “rusáky”, což je další posun polské verbální diplomacie, a sympatie k Rusku nemá žádné. Jako v Polsku skoro nikdo. Ale třeba své pražské vystoupení využil především ke kritice Evropské unie. Tu je určitě možné kritizovat, jen to není to hlavní téma dne. Prezident Nawrocki politicky ztělesňuje tu polovinu Polska, která nyní není u vlády, ale brzy možná bude: Polsko poctivě zbrojí a odpor k Rusku je neochvějný. Ale taky je to země, s níž se kvůli pocitu křivdy a zároveň výjimečnosti dá obtížně domluvit. Bylo to názorně vidět na diplomacii vlády Nawrockého strany PiS. V roce 2027 se PiS může vrátit k moci (s podporou ještě vyhraněnější strany Konfederace).
