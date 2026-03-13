0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
13. 3. 20261 hodina 33 minut

Trump už není z teflonu. Prezident začíná sklízet nelibost svých voličů

S amerikanisty Jiřím Pondělíčkem a Kateřinou Březinovou o tom, jak se po více než roce daří Donaldu Trumpovi plnit předvolební sliby.

Dominika Perlínová
Autor: White House

Americký prezident Donald Trump je v Bílém domě už více než rok. Které z jeho volebních slibů se mu povedly splnit a jak jsou s jeho prací jeho voliči spokojeni? Hrozí, že si s ním a jeho republikány v Kongresu, v podzimních midterms budou chtít vyrovnat účty? Nejen o tom byla řeč, na debatě Respektu s názvem 414 dnů s Trumpem v Knihovně Václava Havla, kam dorazili amerikanisté Jiří Pondělíček z University of New York in Prague a Kateřina Březinová z Metropolitan University Prague. Moderovala Dominika Perlínová.

