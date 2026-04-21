21. 4. 20261 hodina 26 minut

Do školy s mobilem, nebo bez? Rozhodnutí stále zůstává na ředitelích

Záznam debaty Respektu v Knihovně Václava Havla mimo jiné o tom, jak se Česko liší v regulaci mobilů ve školách od zbytku zemí EU

Markéta Plíhalová

Debaty Respektu: Jsou smartphony ve školách rušivým elementem, šikovnou pomůckou ve výuce nebo nezbytnou součástí každodenního života, které se zkrátka nelze vyhnout? České zákony školám nijak nepředepisují, jaká pravidla pro využívání mobilů mají svým žákům nastavit. Bylo by nejlepší telefony na půdě školy plošně zakázat? Na pražské Základní škole Solidarita funguje už šest let trojstranná dohoda mezi žáky, rodiči a vedením. Její součástí jsou například zóny bez mobilu. Ředitelka Karin Marques však pomalu dochází k tomu, že jasně vymezené hranice přestávají stačit a plošný zákaz vydaný ministerstvem by možná fungoval lépe. To, že je Česko jednou z mála evropských zemí, kde jednotná regulace mobilů ve školách chybí, kritizuje i ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota. O tématu hosté debatovali v Knihovně Václava Havla. Moderuje Markéta Plíhalová

Podcast je součástí série

Veřejné debaty

121 článků
56 podcastů
Všechno k sérii

