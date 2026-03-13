Na pracovní e-maily odepisuji i během dovolené
Jak s tím přestat?
Svůj pracovní e-mail kontroluji i během dovolené, v pracovním volnu. Nemám s tím problém o víkendech, svátcích nebo dnech, kdy vím, že ani kolegové nepracují (například během vánočních svátků u nás nikdo nepracuje deset dní, tehdy nemám potřebu si e-mail kontrolovat). Ale jakmile si dovolenou čerpám jen já, tak si e-mail dva až třikrát denně zkontroluji, a to mi narušuje odpočinek. Někdy mi to zabere patnáct minut, jindy i dvě hodiny.
V práci to ode mě nikdo nevyžaduje, dokonce nás někteří povzbuzují, abychom to nedělali. Je to opravdu jen můj návyk. Omlouvám si to tím, že si e-maily pouze přečtu, a to, co je třeba řešit, nechám na návrat po dovolené. Ale v některých případech mi to nedá a prostě odepíšu.
Chci to přestat dělat, abych mohla opravdu pracovně vypnout a neučila kolegy, že jsem vždy po ruce, ale nedaří se mi to.
Júlie, 33 let
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
