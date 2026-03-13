Ján Markoš: Pomocí zákonů vládnou jen amatéři
Kaliňák s Ficem chtějí vládnout díky výjimkám
Pro panovníka není slavnějšího poslání, než je zavedení nových řádů a zákonů, jejich velkorysé a pevné ukotvení. Tak to alespoň napsal Machiavelli ve své knize Vladař z roku 1513.
Dnes by se mu mnozí současní vladaři smáli, že je břídil. Druhá liga. Mocní dneška totiž mnohem raději vládnou nikoli pomocí zákonů, ale pomocí výjimek.
Změnit zákon tak, aby vyhovoval vašim autoritářským cílům, je totiž poměrně složité. A nápadné. Mnozí si toho všimnou: opozice, média, Evropská unie. Ale když demokratické zákony nezměníte, jen potichu pozastavíte jejich platnost, vytvoříte zvláštní podvojný systém, ve kterém demokracie sice ještě na papíře existuje, vy však zároveň můžete vládnout bez ohledu na zákonné normy.
Pro vaše oponenty je takový kočkopes mnohem obtížněji čitelný.
