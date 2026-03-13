Íránci jsou už zase off-line. Jak vlastně může vláda v nějaké v zemi vypnout internet?
Ajatolláhové umějí odstřihnout vlastní obyvatele od zbytku světa. Šlo by něco podobného udělat i v Evropě?
Jen několik hodin poté, co Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útoky na Írán, nařídil íránský režim celostátní odpojení internetu. Přibližně týden po začátku konfliktu fungovalo podle odhadů organizací, které monitorují přístup k internetu po světě, v celé zemi pouze jedno jediné procento běžného internetového provozu.
Jedná se o jeden z mála případů v moderní historii, kdy vláda během závažné vojenské krize téměř úplně odpojila vlastní obyvatelstvo od internetu. Dopady mohou být fatální. Běžní Íránci nemají mimo jiné přístup k žádným informacím v reálném čase. Nevědí tak například o bezprostředních útocích a je větší pravděpodobnost, že se ocitnou v aktivně ostřelované oblasti.
Není to poprvé, co Írán internet vypnul. Během posledních dvou desetiletí vyvinul íránský režim pokročilou architekturu pro odpojování internetu. Její jádro tvoří systém známý jako Národní informační síť, popisuje ve své analýze Amin Naeni, který je hostujícím výzkumníkem na Dublin City University. Systém je navržen tak, aby zabránil přístupu veřejnosti ke globální síti a poskytoval pouze národní intranet. Ten zčásti zajišťuje rutinní služby, ale základní globální komunikační média, jako je třeba Google, se stanou nedostupnými. Nejde například ani používat sociální sítě nebo odesílat e-maily do zahraničí.
Jak už bylo naznačeno, webové stránky vlády, místní bankovní služby a další vybrané národní platformy zůstávají funkční. Vláda jednoduše nařizuje internetovým zprostředkovatelům, které má totalitní režim zcela pod kontrolou, aby internet uživatelům prostě vypnuli.
