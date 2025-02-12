Jak se Donald Trump stará o svůj kouzelný mír v Pásmu Gazy
Pozemní operace skončila, rukojmí jsou volní. Budoucnost ale zůstává nejistá
Poslechněte si záznam debaty Respektu o situaci v Pásmy Gazy:
Na začátku prosince je ve městě Gaza okolo třiceti stupňů. Každodenní bombardování izraelské armády skončilo a Palestinci se začínají vracet do hlavního města, kam po několika měsících opět začala proudit i humanitární pomoc. Asi milion a půl lidí stále žije ve stanech, ostatní se vracejí do trosek betonových domů, kde nezůstalo žádné funkční vybavení, a chystají se na blížící se déšť a klesající teploty. Solární panely na střechách, které území u Středozemního mořem na hranici s Egyptem dodávaly elektřinu, jsou zničené, stejně jako spojení, skrze které do oblasti proudila energie z Izraele. Zároveň se do ulic vrátilo teroristické hnutí Hamás, které si vyrovnává účty se všemi, kteří proti jejich téměř dvacet let trvající vládě v posledních měsících protestovali. Americký prezident Donald Trump ale září štěstím, že ukončil další válku, a věří, že jeho dvacetibodový mírový plán, který obě strany podepsaly, mu vynese Nobelovu cenu míru.
Izraelská vláda i vedení Hamásu s plánem souhlasily na začátku října a americký prezident obratem začal chválit svůj plán jako „kouzelný“. A skutečně, krátce po podpisu došlo k propuštění posledních živých izraelských rukojmí i k předání těl těch, kteří nepřežili. Izrael zase zastavil pozemní operaci a neustálé ostřelování města, po měsících blokády povolil nezbytnou humanitární pomoc a propustil 1700 zadržovaných Gazanů. Rada bezpečnosti OSN v půli listopadu Trumpův plán podpořila a souhlasila s vytvořením mírové rady, která by nad Pásmem Gazy převzala kontrolu a zajistila jeho dlouhodobou stabilitu a postupnou obnovu.
