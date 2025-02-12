0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí2. 12. 20257 minut

Jak se Donald Trump stará o svůj kouzelný mír v Pásmu Gazy

Pozemní operace skončila, rukojmí jsou volní. Budoucnost ale zůstává nejistá

Dominika Perlínová

Poslechněte si záznam debaty Respektu o situaci v Pásmy Gazy:

Na začátku prosince je ve městě Gaza okolo třiceti stupňů. Každodenní bombardování izraelské armády skončilo a Palestinci se začínají vracet do hlavního města, kam po několika měsících opět začala proudit i humanitární pomoc. Asi milion a půl lidí stále žije ve stanech, ostatní se vracejí do trosek betonových domů, kde nezůstalo žádné funkční vybavení, a chystají se na blížící se déšť a klesající teploty. Solární panely na střechách, které území u Středozemního mořem na hranici s Egyptem dodávaly elektřinu, jsou zničené, stejně jako spojení, skrze které do oblasti proudila energie z Izraele. Zároveň se do ulic vrátilo teroristické hnutí Hamás, které si vyrovnává účty se všemi, kteří proti jejich téměř dvacet let trvající vládě v posledních měsících protestovali. Americký prezident Donald Trump ale září štěstím, že ukončil další válku, a věří, že jeho dvacetibodový mírový plán, který obě strany podepsaly, mu vynese Nobelovu cenu míru.

↓ INZERCE

Izraelská vláda i vedení Hamásu s plánem souhlasily na začátku října a americký prezident obratem začal chválit svůj plán jako „kouzelný“. A skutečně, krátce po podpisu došlo k propuštění posledních živých izraelských rukojmí i k předání těl těch, kteří nepřežili. Izrael zase zastavil pozemní operaci a neustálé ostřelování města, po měsících blokády povolil nezbytnou humanitární pomoc a propustil 1700 zadržovaných Gazanů. Rada bezpečnosti OSN v půli listopadu Trumpův plán podpořila a souhlasila s vytvořením mírové rady, která by nad Pásmem Gazy převzala kontrolu a zajistila jeho dlouhodobou stabilitu a postupnou obnovu.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články