Ranní postřeh Olgy Lomové: Zahradil nebo Turek, pro Čínu dobré
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Ve chvíli, kdy toto píšu, se zdá, že ministrem zahraničí nové vlády se stane Filip Turek za Motoristy. Komentátoři již dříve upozorňovali na komplikace, které by mu během jednání s evropskými kolegy mohla působit jeho vášeň pro silná auta se spalovacím motorem, záliba o dědictví Třetí říše či (zatím soudně neprokázaná) obvinění z násilí na ženách.
Andrej Babiš, který jistě chce mít v Evropě silnou pozici, si možná personální obsazení motoristického ministerstva ještě bude rozmýšlet a bude hledat někoho jiného. Na ráně je v takovém případě Jan Zahradil, bývalý poslanec Evropského parlamentu za ODS, dnes nestraník a nezávislý poradce. Na jaře letošního roku se spekulovalo, že by se mohl stát ministrem zahraničí za ANO.
Jan Zahradil se netají sympatiemi k Motoristům. V dubnu pro Seznam zprávy řekl, že v hlavních zahraničněpolitických liniích s Motoristy souzní, a že jim chce nabídnout teze k zahraniční politice. Pro stejný článek také uvedl, že Motoristům pomáhá se zahraničními kontakty.
Ze zahraničních kontaktů europoslance Jana Zahradila kdysi nejvíce upoutalo jeho předsednictví v parlamentní skupině přátelství EU s Čínou, kde měl k ruce čínského asistenta Kaj Lina. Ten de facto činnost této skupiny vedl. Čínské „společnosti přátelství“ jsou důležitou součástí aparátu vlivových organizací řízeného čínským komunistickým vedením a tvoří důležitou součást prosazování čínských zájmů na mezinárodním poli.
