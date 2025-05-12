0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko5. 12. 20255 minut

Jak se dá udělat, aby tekla zelená krev

Česká ministerstva jsou proti politickým tlakům odolnější než dřív, ale pořád ne dost

Marek Švehla

Premiér Mirek Topolánek tomu kdysi říkal noc dlouhých nožů, Petr Fiala mluvil o deagrofertizaci a známý motorista Petr Macinka vyhrožuje, že poteče zelená krev. Česká demokratická praxe si už zvykla na to, že každý nástup nové administrativy provázejí výhrůžky čistkami v řadách státní správy. Dá se tedy něco takového čekat i nyní, kdy nastupuje koalice složená ze stran se značně radikálními programovými cíli? A jak je snadné takové změny udělat?

 Skrytá síla náměstků  

Členka Pirátské strany Zuzana Freitas Lopesová dostala v březnu 2022 nabídku nastoupit jako politická náměstkyně na ministerstvo práce a sociálních věcí. „Ministr Juračka se mě napřed zeptal, jestli jsem tam přišla pracovat, a když jsem řekla, že ano, tak ho zajímalo, co bych chtěla dělat,“ vzpomíná Freitas Lopesová. 

↓ INZERCE

Jurečkova nezvyklá otázka souvisela s neukotvenou pozicí, v níž političtí náměstci stojí. Nemají pod sebou žádné lidi ani vyhrazenou tematickou oblast. Nevyžaduje se u nich vzdělání či odborné znalosti. Přicházejí jako zástupci ministra pro jednání ve vládě, v parlamentu, na zahraničních cestách či jiných akcích. Politické strany je často využívají jen k dohledu a uplatnění vlivu na ministerstvech, která drží jejich koaliční partner. Zároveň náměstci mohou dostat od ministra konkrétní úkoly – práci na nových zákonech, reformě, státní politice apod. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články