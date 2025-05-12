Jak se dá udělat, aby tekla zelená krev
Česká ministerstva jsou proti politickým tlakům odolnější než dřív, ale pořád ne dost
Premiér Mirek Topolánek tomu kdysi říkal noc dlouhých nožů, Petr Fiala mluvil o deagrofertizaci a známý motorista Petr Macinka vyhrožuje, že poteče zelená krev. Česká demokratická praxe si už zvykla na to, že každý nástup nové administrativy provázejí výhrůžky čistkami v řadách státní správy. Dá se tedy něco takového čekat i nyní, kdy nastupuje koalice složená ze stran se značně radikálními programovými cíli? A jak je snadné takové změny udělat?
Skrytá síla náměstků
Členka Pirátské strany Zuzana Freitas Lopesová dostala v březnu 2022 nabídku nastoupit jako politická náměstkyně na ministerstvo práce a sociálních věcí. „Ministr Juračka se mě napřed zeptal, jestli jsem tam přišla pracovat, a když jsem řekla, že ano, tak ho zajímalo, co bych chtěla dělat,“ vzpomíná Freitas Lopesová.
Jurečkova nezvyklá otázka souvisela s neukotvenou pozicí, v níž političtí náměstci stojí. Nemají pod sebou žádné lidi ani vyhrazenou tematickou oblast. Nevyžaduje se u nich vzdělání či odborné znalosti. Přicházejí jako zástupci ministra pro jednání ve vládě, v parlamentu, na zahraničních cestách či jiných akcích. Politické strany je často využívají jen k dohledu a uplatnění vlivu na ministerstvech, která drží jejich koaliční partner. Zároveň náměstci mohou dostat od ministra konkrétní úkoly – práci na nových zákonech, reformě, státní politice apod.
