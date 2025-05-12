0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Rozhovor5. 12. 202520 minut

Jan Krajhanzl: Díky Motoristům může být veřejnost na konci volebního období zelenější než teď

S environmentálním psychologem o mexických vlnách proti green dealu, "pitomcích" na ministerstvu životního prostředí i rozdílech mezi českým a slovenským klimatem. Ptal se Štěpán Sedláček

Štěpán Sedláček

Následující rozhovor je kráceným a upraveným přepisem podcastu, který najdete v aplikacích a přiloženém audiu.

Co by měl člověk dělat, když dostane facku od někoho, koho trochu zná?

To hodně záleží na tom, co té facce předcházelo. Byla to facka od souseda nebo třeba od manželky? Já jsem naštěstí nezažil ani jedno. Slovo nebo věta se mnohdy nedají pochopit, když jsou vytržené z kontextu. Někdy jde o minuty předtím a jindy třeba i o roky. Umím si představit, že v některé rodině, kde se třeba žena brání násilí, může mít facka sebeobranný smysl.

↓ INZERCE

Takže nejdřív hasit konflikt a pak až provést analýzu příčin?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články