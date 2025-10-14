Ideologická revoluce vyžaduje dvanáct let u moci
Proslulý konzervativní komentátor o tom, co musí Donald Trump udělat pro trvalou proměnu Spojených států
Zdá se, že Curtis Yarvin (jeden z nejdůležitějších ideologů Trumpova hnutí – pozn. red.) a já se shodujeme: Trumpova vláda nevyužívá svůj mandát naplno a možná vede republikány k porážce ve volbách v roce 2028.
Yarvin, jenž je velkým zastáncem absolutní monarchie, a já se však lišíme v názoru na to, kde a proč vláda chybuje. Já si myslím, že Trumpův Bílý dům se příliš opírá o nepopulární formu postliberalismu – využívá caesarovskou moc prezidenta ve prospěch jeho dlouhodobých posedlostí (cla!) namísto řešení problémů, kvůli nimž byl skutečně zvolen (inflace!). Příliš důrazně a posedle se také obrací proti vnitřním nepřátelům, zatímco zájmy nerozhodnutých voličů jsou zanedbávány.
Jak se dalo očekávat, Yarvin se naopak domnívá, že vláda není dostatečně postliberální. V nedávném příspěvku na Substacku argumentuje tím, že pronásledování konkrétních nepřátel je chabou náhražkou například za zrušení celé soudní moci na základě dekretu. A že jedinou věcí, která by byla ještě trapnější než to, co již Trumpova vláda dělá, by byl nějaký zoufalý obrat k „politice chlebu a másla“ – tedy k důrazu na prosté každodenní starosti lidí.
Jelikož Yarvinovo uvažování vychází z předpokladu, že americký projekt sešel z cesty už v roce 1688 nebo 1789, a nikoli až roce 1932, 1964 nebo 2014, lze říci, že bude vždy nespokojen s polovičatými opatřeními prezidentů, kteří jednoduše neobnoví stuartovskou monarchii. Současná americká pravice je sice plná odpůrců monarchie, přesto ale považují Yarvinovo nadšení pro maximální použití moci za povzbuzující a domnívají se, že apel na nerozhodnuté středové voliče a každodenní problémy jsou záminkou pro zradu a postupné vítězství liberálů.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu