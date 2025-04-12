Od té doby, co nepiju alkohol, jsem nervózní, jako kdyby mi něco chybělo
Zlepší se to časem?
Začátkem podzimu jsem se rozhodl úplně přestat pít alkohol. Nikdy jsem nebyl nějaký velký pijan, spíše takový víkendový nebo společenský konzument. Po práci jsem si často doma otevřel láhev vína, dal si dvě sklenky – ne proto, že bych to potřeboval, ale proto, že to jaksi patřilo k mému večernímu odpočinku. Alkohol mi pomáhal uvolnit se, přepnout z pracovního režimu do domácího, navodit si dobrou náladu. Manželka si možná dala sklenku, ale já jsem tu láhev pak vždycky dorazil.
V posledním roce jsem si začal všímat, že jsem přibral a manželka mi vícekrát naznačila, že když ve společnosti vypiju trochu víc, někdy se cítí trochu trapně. Nejprve jsem se urazil, ale později jsem musel uznat, že má pravdu. Proto jsem se rozhodl s alkoholem skončit. Zatím se mi to daří – nepiji už téměř tři měsíce.
Problémem je, že večery jsou nyní tak nějak prázdnější. Cítím se nervózně, jako kdyby mi něco chybělo. Mám pocit, že ten rituál otevřít si víno byl pro mě určitý ventil a teď, když ho nemám, tak nevím, čím jej nahradit. Zkoušel jsem čaj, sport, seriály, ale není to ono. Ve společnosti se zase cítím méně uvolněný, někdy mám dojem, že bez sklenky vína nejsem tak vtipný ani zábavný jako dřív.
Zajímalo by mě, zda je toto období jen dočasné a zda se to časem zlepší. Přijde chvíle, kdy mi alkohol už nebude vůbec chybět? Nebo si budu muset celý život vědomě dávat pozor, abych se k němu nevrátil? Také bych rád věděl, co je podle vás dobrý způsob, jak ten starý návyk nahradit – něčím, co pomůže odreagovat se po dni a přinese trochu té pohody, kterou jsem měl kdysi spojenou se skleničkou vína.
