Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
13. 10. 20254 minuty

Garrigue: Dohled nad čipy – Rukojmí na svobodě – Staronový francouzský premiér

A Módí se udobřil s Tálibánem, ale ženy musely za dveře

Dominika Perlínová
,
Marek Švehla

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy, a tak trochu z Dillí.

Tálibán, který od roku 2021 opět ovládá Afghánistán, zůstával, až na úplné výjimky, v politické izolaci. Nyní se však afghánský ministr zahraničí Amír Chán Muttáki vypravil do Indie, kde se mu nejen dostalo vřelého přijetí, ale dokonce i velkých ústupků, jak ve svém textu popisuje kolega Marek Švehla. Nejdříve se však pojďme podívat, co se děje ve světě.

