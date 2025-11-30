0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
30. 11. 2025

Pět českých zpráv

Respekt

O důvěru by nová vláda mohla žádat v lednu

Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura čeká, že Babiš představí kandidáty na ministry po schůzce s Petrem Pavlem. O důvěru by nová vláda ideálně žádala sněmovnu druhý lednový týden, uvedl na dotaz Respektu po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a dalšími zástupci vedení obou komor parlamentu.

Kriminalisté z NCOZ zasahovali kvůli zakázkám ŘSD a Správy železnic

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali na několika místech kvůli zakázkám, které zadala Správa železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Uvedl to státní zástupce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Nikdo zatím nebyl zadržen ani obviněn. Podle serveru Odkryto.cz se zásah týká mimo jiné zakázek na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně.

