Pět českých zpráv
O důvěru by nová vláda mohla žádat v lednu
Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura čeká, že Babiš představí kandidáty na ministry po schůzce s Petrem Pavlem. O důvěru by nová vláda ideálně žádala sněmovnu druhý lednový týden, uvedl na dotaz Respektu po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a dalšími zástupci vedení obou komor parlamentu.
Kriminalisté z NCOZ zasahovali kvůli zakázkám ŘSD a Správy železnic
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali na několika místech kvůli zakázkám, které zadala Správa železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Uvedl to státní zástupce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Nikdo zatím nebyl zadržen ani obviněn. Podle serveru Odkryto.cz se zásah týká mimo jiné zakázek na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu